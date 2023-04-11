Свердловчане отправили в зону СВО очередной гуманитарный груз

В Екатеринбурге сбор гуманитарной помощи для участников СВО и их семей ведется постоянно. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

14 тонн гуманитарного груза отправили в зону специальной военной операции из Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона.

Уральцы передали для военнослужащих ЦВО продукты с длительными сроками хранения, матрасы, бензопилы, строительные материалы, емкости для воды, а также автомобиль УАЗ. В комплектовании груза помогали сотрудники регионального отделения "Единой России", отправка состоялась при поддержке компании "Сима-Ленд".

"Важно принимать участие в таких акциях, так как мы — одна страна, и победа куется единством народа", — отметил заместитель секретаря свердловского отделения "Единой России", депутат Законодательного собрания Свердловской области Сергей Никонов.

В марте в Донецкую Народную Республику для подшефного города Макеевки из Свердловской области направили 118 единиц медицинского оборудования.

Также, в регионе оказывают поддержку семьям мобилизованных уральцев. В этом помогают добровольцы общероссийского движения #МЫВМЕСТЕ, волонтеры при необходимости доставляют продукты, сопровождают детей в детсады, школы, секции.

В Екатеринбурге сбор гуманитарной помощи для участников СВО и их семей ведется постоянно. Он организован на базе Дома добровольцев (ул. Крылова, 2).

Напомним, представители ОНФ и студенты Свердловского областного медицинского колледжа сформировали более 50 аптечных наборов для отправки в зону спецоперации.