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11 апреля 2023, 19:46

Свердловчане отправили в зону СВО очередной гуманитарный груз

Сбор груза

В Екатеринбурге сбор гуманитарной помощи для участников СВО и их семей ведется постоянно. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

14 тонн гуманитарного груза отправили в зону специальной военной операции из Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона.

Уральцы передали для военнослужащих ЦВО продукты с длительными сроками хранения, матрасы, бензопилы, строительные материалы, емкости для воды, а также автомобиль УАЗ. В комплектовании груза помогали сотрудники регионального отделения "Единой России", отправка состоялась при поддержке компании "Сима-Ленд".

"Важно принимать участие в таких акциях, так как мы — одна страна, и победа куется единством народа", — отметил заместитель секретаря свердловского отделения "Единой России", депутат Законодательного собрания Свердловской области Сергей Никонов.

В марте в Донецкую Народную Республику для подшефного города Макеевки из Свердловской области направили 118 единиц медицинского оборудования.

Также, в регионе оказывают поддержку семьям мобилизованных уральцев. В этом помогают добровольцы общероссийского движения #МЫВМЕСТЕ, волонтеры при необходимости доставляют продукты, сопровождают детей в детсады, школы, секции.

В Екатеринбурге сбор гуманитарной помощи для участников СВО и их семей ведется постоянно. Он организован на базе Дома добровольцев (ул. Крылова, 2).

Напомним, представители ОНФ и студенты Свердловского областного медицинского колледжа сформировали более 50 аптечных наборов для отправки в зону спецоперации.

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Областная газета Свердловской области

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