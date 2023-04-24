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24 апреля 2023, 16:23

Владимир Путин поддержал предложение по выравниванию денежного довольствия участникам спецоперации

Военнослужащие

В РФ уравняют денежное довольствие всем участникам СВО. Фото: Алексей Кунилов

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение секретаря генсовета "Единой России", первого заместителя председателя Совфеда РФ Андрея Турчака о выравнивании денежного довольствия всем участникам специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба Кремля. 

На встрече с Владимиром Путиным Андрей Турчак отметил, что на сегодня диспропорции остаются в положении мобилизованных контрактников и добровольцев. 

"Начальник штаба полка армейской авиации, расположенного в одном из прифронтовых регионов, участвует в выполнении задач в СВО по определению, он начальник штаба. Но получает он в разы меньше, чем тот же тыловик, который находится за лентой в зоне специальной военной операции", — привел пример Андрей Турчак. 

В связи с этим он предложил уравнять положение всех участников СВО. Глава государства поддержал инициативу. 

"Так и надо сделать", — сказал Владимир Путин во время встречи.

Напомним, участников СВО освободят от уплаты госпошлины за восстановление паспорта и водительских прав. 

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