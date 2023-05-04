Дети добровольцев — участников СВО получат приоритет при зачислении в детсады и школы

Право на приоритетное зачисление получат также дети погибших бойцов, в том числе усыновленные. Фото: Алексей Кунилов

Право на приоритетное зачисление в детские сады, школы, а также в летние лагеря получат дети добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО). Соответствующие поправки внесены в Государственную думу.

Авторами документа стали депутаты и сенаторы РФ. Об этом сообщает пресс-служба Государственной думы. В случае принятия инициативы такое право получат также дети погибших добровольцев, в том числе усыновленные.

Отметим, что сейчас право на первоочередное зачисление есть только у семей военнослужащих.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что участники спецоперации смогут пройти бесплатное переобучение.

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