В Свердловской области создан дрон для работы в зоне СВО

Задача дрона — удары по противнику на тактическую глубину. Фото: Полина Зиновьева

Разработанный на Среднем Урале FPV-дрон "Упырь" предназначен для ударов в глубине фронта, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Первая партия аппаратов, частично созданная с использованием 3D-принтеров, уже прошла испытания в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

"Главной задачей нашей разработки являются удары по противнику на тактическую глубину в целях изоляции зоны боевых действий. То есть хотим перекрыть условный квадрат от возможности подвоза боекомплекта, личного состава и техники, чтобы сделать ведение боя для противника максимально сложным и невыносимым", — пишет ТАСС со ссылкой на представителя предприятия-производителя.

По словам спикера издания, другая приоритетная цель "Упыря" — танки, которые работают по российской стороне с закрытых огневых позиций. Они прячутся от наших расчетов противотанковых управляемых ракет на местности, а дрон найдет такую цель и поразит ее, спикировав с высоты. Беспилотный летательный аппарат может нести гранаты и осколочно-фугасные заряды.

По данным представителя производителя, дроны хорошо показали себя в зоне СВО. Планируется, что следующая партия будет выпущена с учетом обратной связи от военных.

Напомним, ранее в Екатеринбурге открылась площадка для подготовки операторов дронов.

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