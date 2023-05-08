Участники спецоперации из Центрального военного округа получили гуманитарную помощь от ОНФ

Представители ОНФ передали военнослужащим индивидуальные подарочные наборы. Фото: пресс-служба ОНФ Свердловской области

В преддверии Дня Победы военнослужащие мотострелкового полка Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции получили гуманитарную помощь от Общероссийского общественного движения "Народный фронт" (ОНФ), собранную в Свердловской области.

Бойцам передали индивидуальные подарочные наборы с любимыми продуктами и необходимыми в быту вещами, а также георгиевские ленточки и письма от детей с пожеланиями скорейшей победы и возвращения домой. Об этом "Областной газете" рассказал руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Свердловской области Вадим Савин.

Военнослужащие были рады доставленной помощи и поблагодарили представителей ОНФ за оказанное внимание.

Видео: пресс-служба ОНФ Свердловской области.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что свердловчане передадут в зону спецоперации более 50 аптечек.