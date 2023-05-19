Темы дня

Общество / Специальная операция
19 мая 2023, 14:16

Семьи уральских военнослужащих обсудили систему поддержки участников СВО

Встреча семей уральских военнослужащих

В Свердловской области открывается филиал государственного фонда поддержки участников СВО. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Жены и матери свердловских военнослужащих обсудили систему поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей, а также работу открывающегося в Екатеринбурге филиала государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Встреча прошла в Екатеринбурге в Доме добровольцев.

В конце мая в Свердловской области открывается филиал государственного фонда поддержки участников СВО. Он будет работать с ветеранами спецоперации и их родными по принципу одного окна, сообщает департамент информационной политики региона.

За каждой семьей будет закреплен социальный координатор, который организует решение всех вопросов. Среди них:

  • медицинская помощь,
  • социальная и психологическая реабилитация,
  • переоборудование и адаптация жилых помещений,
  • долговременный уход,
  • переобучение и трудоустройство ветеранов.

"Наша структура — инструмент обратной связи президента с передовой, инструмент мониторинга — важно понимать, как дела у семей. Каждый месяц по итогам встреч, подобных сегодняшней, готовится доклад и принимаются решения. Услышать вас и попытаться помочь — очень важно", — рассказала член рабочей группы, депутат Госдумы Яна Лантратова.

В Свердловской области с участниками СВО и их семьями активно работает также региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. На уровне федерации действует созданная президентом РФ Владимиром Путиным рабочая группа по вопросам социальной и правовой защиты граждан, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей.

В Екатеринбурге на базе комплексного центра социального обслуживания "Малахит" открылся Центр социальной адаптации ветеранов боевых действий. Он оказывает помощь в формате одного окна. Специалисты обрабатывают поступающие вопросы, выстраивают взаимодействие всех государственных и муниципальных служб.

Напомним, что на этой неделе в Уральском институте управления — филиале РАНХиГС началось обучение координаторов.

Еще по теме:

Сюжет

Специальная операция
Главные события СВО

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.05.2023, 18:18 / Общество
В Свердловской области продлен запрет на весеннюю охоту
19.05.2023, 18:14 / Общество
В Арамиле на месте рекультивированной свалки высадили деревья
19.05.2023, 17:54 / Общество
На международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге забронировано 99% площадей
19.05.2023, 17:42 / Общество
В Свердловской области запустили первый в России комедийно-воспитательный проект для осужденных
19.05.2023, 17:11 / Спорт
В центре Екатеринбурга ограничат движение транспорта из-за полумарафона "ЗаБег"