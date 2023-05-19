Семьи уральских военнослужащих обсудили систему поддержки участников СВО

В Свердловской области открывается филиал государственного фонда поддержки участников СВО. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Жены и матери свердловских военнослужащих обсудили систему поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей, а также работу открывающегося в Екатеринбурге филиала государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Встреча прошла в Екатеринбурге в Доме добровольцев.

В конце мая в Свердловской области открывается филиал государственного фонда поддержки участников СВО. Он будет работать с ветеранами спецоперации и их родными по принципу одного окна, сообщает департамент информационной политики региона.

За каждой семьей будет закреплен социальный координатор, который организует решение всех вопросов. Среди них:

медицинская помощь,

социальная и психологическая реабилитация,

переоборудование и адаптация жилых помещений,

долговременный уход,

переобучение и трудоустройство ветеранов.

"Наша структура — инструмент обратной связи президента с передовой, инструмент мониторинга — важно понимать, как дела у семей. Каждый месяц по итогам встреч, подобных сегодняшней, готовится доклад и принимаются решения. Услышать вас и попытаться помочь — очень важно", — рассказала член рабочей группы, депутат Госдумы Яна Лантратова.

В Свердловской области с участниками СВО и их семьями активно работает также региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. На уровне федерации действует созданная президентом РФ Владимиром Путиным рабочая группа по вопросам социальной и правовой защиты граждан, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей. В Екатеринбурге на базе комплексного центра социального обслуживания "Малахит" открылся Центр социальной адаптации ветеранов боевых действий. Он оказывает помощь в формате одного окна. Специалисты обрабатывают поступающие вопросы, выстраивают взаимодействие всех государственных и муниципальных служб.

Напомним, что на этой неделе в Уральском институте управления — филиале РАНХиГС началось обучение координаторов.

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