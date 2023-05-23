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23 мая 2023, 17:32

Семьи погибших военнослужащих получат дополнительную поддержку

Флаг России

Раньше с момента окончания школы и до поступления в другое учебное заведение пенсия по случаю потери кормильца не выплачивалась. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтении закон, который устанавливает право нетрудоспособных членов семьи погибшего военнослужащего получать пенсии по случаю потери кормильца. Речь идет о детях, братьях, сестрах и внуках, которым уже исполнилось 18 лет, когда они окончили школу, но еще не поступили в другое учебное заведение.

"Необходимость внесения изменений обусловлена тем, что с момента завершения обучения в школе и до поступления в другое учебное заведение (то есть до 1 сентября) указанной категории не выплачивается пенсия по случаю потери кормильца", — приводит пояснение председателя комитета по обороне Андрея Картаполова пресс-служба Государственной думы.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений.

Напомним, депутаты свердловского Заксобрания приняли законопроекты о социальных гарантиях.

Областная газета Свердловской области

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