Работодателям запретят расторгать срочные трудовые договоры с госслужащими — участниками спецоперации

В РФ дополнительно защитят трудовые права госслужащих — участников СВО. Фото: Алексей Кунилов

Работодателям запретят расторгать срочные трудовые договоры с госслужащими, которые были мобилизованы или ушли добровольцами для участия в специальной военной операции (СВО).

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, касающийся обеспечения трудовых гарантий участников СВО, которые до момента мобилизации работали на госслужбе по срочным трудовым контрактам, сообщает пресс-служба Госдумы.

"Если контракт с гражданским служащим заключен на срок менее года или он заключен на время исполнения определенной задачи, либо если человека приняли на госслужбу на время замещения другого сотрудника и если этот человек ушел на фронт, будучи мобилизованным либо добровольцем, то действие контракта приостанавливается. Мы предлагаем: если срок контракта истекает, то он автоматически продлевается", — отметил член комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы РФ Дмитрий Вяткин.

По мнению парламентария, у вернувшегося со спецоперации человека будет возможность прийти на сохраненное рабочее место и продолжить государственную службу. Такая мера станет гарантией и защитит трудовые права участников СВО.

Напомним, сегодня Госдума приняла закон о дополнительной поддержке семей погибших военнослужащих.