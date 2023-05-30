Свердловский филиал государственного фонда "Защитники Отечества" открылся в Екатеринбурге

Филиал фонда "Защитники Отечества" открылся в Екатеринбурге на ул. Малышева, 31д. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге начал работу свердловский филиал фонда "Защитники Отечества", который создан по поручению Президента России Владимира Путина для помощи участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В Екатеринбурге филиал открыли в центре города — в здании ДОСААФ на улице Малышева, 31д. Здесь участники спецоперации и члены их семей получат всеобъемлющую заботу и необходимую помощь.

"Это медицинская, психологическая, медико-психологическая, социальная помощь, трудовая реабилитация, социализация наших героев, наших защитников, которые будут возвращаться с поля боя. А также помощь их семьям: женам, матерям, отцам, детям. Забота обо всем, что связано с участниками специальной военной операции", — отметил вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Уральцы, находящиеся в зоне СВО, получают всю необходимую помощь от правительства Свердловской области, глав муниципалитетов, ветеранских и волонтерских организаций. С открытием фонда у региона появляются дополнительные возможности и новые механизмы для оказания комплексной поддержки участникам спецоперации и их близким.

"Прошло менее двух месяцев с момента подписания указа Президента о создании фонда. Перед нами стоит задача, которая ранее не решалась в нашей стране системно. Поэтому мы подготовили инфраструктуру для работы в каждом регионе России и сформировали неравнодушную команду, которая следует нашим главным ценностям — справедливость, забота, уважение. Наша работа заключается не только в адресной помощи. Мы должны сформировать в обществе чувство гордости за ветеранов", — отмечает председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Первыми гостями свердловского филиала стали люди, для которых он был создан. В фонде будет работать "социальный МФЦ", который будет оказывать адресную помощь по разным направлениям. Для работы в филиале были подготовлены более 40 социальных координаторов. На них возложена задача по сопровождению ветеранов СВО и семей погибших бойцов по всем вопросам. Всего будет подготовлено 200 таких специалистов.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Работать с подопечными фонда в филиалах будут социальные координаторы, прошедшие специальное обучение. Среди них — матери и жены участников специальной военной операции, а также сами бойцы, которые вернулись из зоны СВО. Чтобы персонально сопровождать всех ветеранов и семьи погибших бойцов, важно дойти до каждого из них — в буквальном смысле. Социальные координаторы будут работать проактивно, то есть сами связываться с ветеранами СВО и семьями погибших бойцов", — сказал руководитель филиала фонда Илдар Якупов, чья трудовая биография тесно связана с защитой прав людей: многие годы он работал в Генеральной прокуратуре РФ.

Также в свердловском филиале фонда создано представительство территориального филиала Ассоциации ветеранов специальной военной операции в Свердловской области. Организация объединит ветеранов СВО, будет заниматься их вовлечением в общественные проекты, которые направлены на патриотическое воспитание граждан, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей и сохранение исторической памяти, отметил председатель правления областной организации Российского союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В число задач филиала фонда "Защитники Отечества" входит содействие в предоставлении всех полагающихся мер поддержки, в перечень включены:

медицинская и социальная реабилитация,

лекарственное обеспечение,

психологическая помощь,

помощь в получении технических средств реабилитации,

предоставление санаторно-курортного лечения,

переобучение ветеранов СВО,

трудоустройство ветеранов СВО,

помощь в решении бытовых вопросов.

В случае необходимости фонд готов помочь организовать долговременный уход и оборудовать жилье для получивших инвалидность. Также фонд будет содействовать некоммерческим и волонтерским организациям, помогающим ветеранам СВО и членам их семей.

Телефон свердловского филиала в Екатеринбурге: +7 (343) 227-49-69. Работу продолжает телефонная линия социальной адаптации при министерстве социальной политики Свердловской области по номеру +7 (343) 227-30-02. Обратную связь уральцы могут получить в официальных сообществах "Защитники отечества. Свердловская область" в социальных сетях — во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Telegram.

Указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Президент России Владимир Путин подписал 3 апреля 2023 года. Наблюдательный совет возглавил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В состав совета вошли руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты.

Напомним, ранее семьи уральских военнослужащих обсудили систему поддержки участников СВО.

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