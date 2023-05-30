Около 25 тысяч звонков поступило в Свердловской области на горячую линию по вопросам СВО

Горячая линия по вопросам СВО работает в Свердловской области с 29 сентября 2022 года. Фото: Галина Соловьева

С 29 сентября 2022 года в Свердловской области на горячую линию по вопросам специальной военной операции (СВО) поступило около 25 тысяч звонков, сообщила на брифинге омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

"Мы работаем с горячей линией Свердловской области, работу которой внимательно отслеживает губернатор. Начиная со дня открытия, с 29 сентября 2022 года, уже поступило около 25 тысяч звонков. Поступает много звонков от глав, родственников, реже мобилизованных", — отметила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Омбудсмен уточнила, что наибольшее число поступивших вопросов от участников спецоперации и членов их семей касалось выплаты положенных средств. Многие свердловчане также интересовались тем, как можно отправить гуманитарную помощь бойцам СВО и в чем они нуждаются.

"Сами ребята просят больше маскировочных сетей, они надежно закрывают необходимые места, где ребята находятся. Те, кто делает маскировочные сети, — вы спасаете жизни. Я благодарна всем нашим жителям, которые помогают. <...> Каждая городская организация, каждый глава муниципалитета знает, где их ребята и в чем они нуждаются. А когда люди нам звонят и спрашивают, что нужно, я точно могу сказать, ребята никогда не откажутся от того, что напоминает дом", — подчеркнула Татьяна Мерзлякова.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге открылся свердловский филиал фонда "Защитники Отечества".