Вопросы поддержки семей участников СВО Олег Чемезов обсудил с активистками "Комитета семей воинов Отечества" Екатеринбурга

Участники встречи обсудили поддержку семей военнослужащих, устройство детей в школы, организацию специализированной медицинской помощи. Фото: Павел Ворожцов

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов встретился с активистками "Комитета семей воинов Отечества". Участники мероприятия обсудили поддержку семей военнослужащих, сбор гуманитарной помощи, устройство детей в школы, организацию специализированной медицинской помощи, спортивных турниров в честь погибших бойцов.

"Нам может казаться, что мы делаем все, что от нас зависит, но какая-то деталь может повлиять на эффективность исполнения конкретным человеком задач спецоперации. Или человек просто будет чувствовать себя комфортнее. Вы видите эти детали, поэтому мы очень ценим обратную связь от вас и готовы оказывать любую поддержку", — приводит слова Олега Чемезова департамент информационной политики Свердловской области.

Вице-губернатор также рассказал активисткам об открытии в Екатеринбурге филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Учреждение будет работать с ветеранами спецоперации и членами их семей по принципу одного окна. Фонд поможет в решении следующих вопросов: оказании медицинской помощи и долговременного ухода, социальной и психологической реабилитации, переоборудовании и адаптации жилых помещений, переобучении и трудоустройстве ветеранов. За каждой семьей будет закреплен социальный координатор.

"Никто не останется один. Сделаем все для того, чтобы вернувшиеся ребята прошли ресоциализацию и нашли для себя занятие и работу по душе и знаниям", — добавил Олег Чемезов.

Ранее "Областная газета" писала, что около 25 тысяч звонков поступило в Свердловской области на горячую линию по вопросам СВО.

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