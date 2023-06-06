В Свердловской области продлены региональные меры господдержки для детей из семей участников СВО

Изменения в закон предусматривают расширение перечня семей, на которых распространяется действие льгот. Фото: Павел Ворожцов

На заседании Законодательного собрания Свердловской области, которое прошло под председательством Людмилы Бабушкиной, принят закон о продлении мер социальной поддержки для детей из семей участников специальной военной операции (СВО).

Речь идет о внесении изменений в статью 33-1 регионального закона "Об образовании в Свердловской области". Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области.

"В нашем регионе на период до 1 июля 2023 года установлены меры социальной поддержки для детей из семей участников специальной военной операции. Сейчас речь идет о том, чтобы продлить действие этих льгот до 1 июля 2024 года", — рассказала один из авторов законодательной инициативы Людмила Бабушкина.

Согласно закону, ученики государственных общеобразовательных организаций либо частных образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, а также учащиеся организаций среднего профобразования по специальности в сфере искусства обеспечиваются горячим питанием (завтраком или обедом).

За счет средств областного или местного бюджетов питание, одежду, обувь, инвентарь либо денежную компенсацию (по выбору) получают обучающиеся очно по основным профессиональным образовательным курсам или программам профессиональной подготовки по рабочим специальностям и должностям служащих.

Расширяется перечень семей, которые могут получить эти льготы. Раньше к этим категориям относились дети из семей мобилизованных, участников специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а также из семей, экстренно покинувших эти территории и прибывших в Российскую Федерацию. Изменения предусматривают дополнение перечня детьми военнослужащих, принимающих (принимавших) участие в СВО на территориях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее "Областная газета" писала, что уральские таможенники отправили три тепловизора в зону СВО.

Еще по теме:

Татьяна Мерзлякова и Андрей Рожков передали в зону СВО микроавтобус от уральской благотворительницы

Свердловский филиал фонда "Защитники Отечества" уже в первый день работы принял десятки человек

Госдума РФ приняла ряд законов, касающихся участников спецоперации

Россияне могут отправить в зону СВО бесплатные посылки весом до 10 килограммов