В День России в Екатеринбурге заложена яблоневая аллея в честь героев СВО

Военнослужащие транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) вместе с жителями Екатеринбурга в День России высадили яблони. Аллея посвящена героям специальной военной операции (СВО), освободителям Луганской Народной Республики, военнослужащим группировки "Отважные" ЦВО.
Первые 15 саженцев положили начало яблоневой роще в парке "Патриот" авиаполка ЦВО. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
В мероприятии приняли участие военные летчики ЦВО, представители администрации Свердловской области, Екатеринбурга, духовенства и бизнес-структур.
Ранее "Областная газета" писала, что Татьяна Мерзлякова сообщила о возвращении свердловчанина из украинского плена.
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