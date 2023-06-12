В День России в Екатеринбурге заложена яблоневая аллея в честь героев СВО

Летчики ЦВО вместе с жителями Екатеринбурга посадили 15 саженцев. Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Военнослужащие транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) вместе с жителями Екатеринбурга в День России высадили яблони. Аллея посвящена героям специальной военной операции (СВО), освободителям Луганской Народной Республики, военнослужащим группировки "Отважные" ЦВО.

Первые 15 саженцев положили начало яблоневой роще в парке "Патриот" авиаполка ЦВО. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В мероприятии приняли участие военные летчики ЦВО, представители администрации Свердловской области, Екатеринбурга, духовенства и бизнес-структур.

Ранее "Областная газета" писала, что Татьяна Мерзлякова сообщила о возвращении свердловчанина из украинского плена.

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