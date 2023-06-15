Госдума предлагает ввести реабилитационный сертификат для участников спецоперации

Реабилитационный сертификат для участников специальной военной операции, которые получили ранения, предлагает ввести Госдума РФ. Документ даст гарантии на внеочередное оказание медицинской помощи по полису ОМС в государственных и частных клиниках.
С инициативой о создании сертификата выступили глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова. Документ на рассмотрение парламентарии планируют направить председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.
Авторы инициативы предлагают включить в сертификат возможность:
- предоставления единовременной материальной помощи,
- получения бесплатного санаторно-курортного лечения,
- посещения спортивно-оздоровительных и культурных учреждений,
- компенсации расходов на психологическую помощь,
- профессионального обучения военнослужащих и их семей.
"Лечение, отдых, восстановление — важнейшие составляющие возвращения человека в обычный ритм жизни. Особенно важно, что этим сертификатом предлагается компенсировать обучение военнослужащих и их семей, что позволит не только помочь человеку найти себя, но и заполнить многие отрасли кадрами с высокой мотивацией к труду", — цитируют "Известия" депутата Госдумы Яну Лантратову.
Оформлять сертификат предлагается через Госуслуги.
Напомним, детей добровольцев — участников СВО в приоритетном порядке будут зачислять в школы и детсады.
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