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15 июня 2023, 16:18

Госдума предлагает ввести реабилитационный сертификат для участников спецоперации

Военнослужащие

Сертификат даст гарантии на внеочередное оказание медицинской помощи по полису ОМС. Фото: Алексей Кунилов

Реабилитационный сертификат для участников специальной военной операции, которые получили ранения, предлагает ввести Госдума РФ. Документ даст гарантии на внеочередное оказание медицинской помощи по полису ОМС в государственных и частных клиниках.

С инициативой о создании сертификата выступили глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова. Документ на рассмотрение парламентарии планируют направить председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

Авторы инициативы предлагают включить в сертификат возможность:

  • предоставления единовременной материальной помощи,
  • получения бесплатного санаторно-курортного лечения,
  • посещения спортивно-оздоровительных и культурных учреждений,
  • компенсации расходов на психологическую помощь,
  • профессионального обучения военнослужащих и их семей.

"Лечение, отдых, восстановление — важнейшие составляющие возвращения человека в обычный ритм жизни. Особенно важно, что этим сертификатом предлагается компенсировать обучение военнослужащих и их семей, что позволит не только помочь человеку найти себя, но и заполнить многие отрасли кадрами с высокой мотивацией к труду", — цитируют "Известия" депутата Госдумы Яну Лантратову.

Оформлять сертификат предлагается через Госуслуги.

Напомним, детей добровольцев — участников СВО в приоритетном порядке будут зачислять в школы и детсады. 

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Областная газета Свердловской области

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