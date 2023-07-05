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5 июля 2023, 12:56

Правительство РФ утвердило постановления о пенсионном обеспечении граждан, заключивших контракт на прохождение военной службы

Паспорт и военный билет

Сотрудники различных ведомств смогут выбирать порядок начисления пенсий. Фото: Полина Зиновьева

Заключившие контракт на прохождение военной службы, в том числе для участия в специальной военной операции, отдельные категории пенсионеров после окончания службы смогут выбрать: получать ранее назначенную пенсию или пенсию с учетом нового стажа. Соответствующие постановления подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба Правительства Российской Федерации, речь идет о пенсионном обеспечении военных, пожарных, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы наркоконтроля и Федеральной службы исполнения наказаний, а также прокурорских работников и следователей.

Если сотрудники этих ведомств заключили контракт на прохождение военной службы или поступили на военную службу по мобилизации, то после ее окончания выплата пенсии для них будет возобновлена в прежнем размере либо им по их выбору будет назначена пенсия в большем размере с учетом выслуги и общего стажа на день последнего увольнения с военной службы. Для этого потребуется подать рапорт своему руководству.

Постановления подготовлены для реализации принятых в феврале 2023 года новых норм федерального закона о пенсионном обеспечении военнослужащих и сотрудников отдельных силовых ведомств.

Ранее «Областная газета» писала, что министр обороны РФ подписал приказ о порядке служебной деятельности добровольческих организаций.

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