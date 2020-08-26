В Екатеринбурге до 5 октября продлён срок закрытия улицы Каменотёсов. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей Екатеринбурга предупредили о продлении ограничений на участке улицы Каменотёсов (между домами № 11 и № 2/1). Движение автотранспорта будет закрыто до 5 октября.

Ранее сообщалось о том, что перекрытие будет действовать более месяца – с 10 августа по 18 сентября. Однако ООО «АстраТехСтрой» продлило сроки строительства теплосети, предназначенной для подключения жилого дома на ул. Шолохова. Отмечается, что до 5 октября объехать закрытый участок можно по улицам Шолохова, Лагерной и переулку Волчанскому.

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Кроме того, АО «Инженерно-строительный центр УГМК» уведомляет о продлении закрытия ул. Фрезеровщиков (от Старых Большевиков до Шефской) до 25 сентября. Ограничения связаны с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.

Добавим, в ближайшее время дорожники Екатеринбурга ограничат проезд на участке ул. Лунная (от Земской до дома № 7 по Лунной). Движение закроют с 30 августа по 30 сентября. Это связано с проведением планового ремонта теплотрассы по Лунной. Подрядчик – ПАО «Т Плюс», сообщает пресс-служба мэрии.