В Екатеринбурге автобус № 021 изменит маршрут. Фото: Алексей Кунилов.

С 1 сентября в Екатеринбурге продлят автобусный маршрут № 021. Он будет курсировать до микрорайона Птицефабрика.

Данную информацию "Областная газете" подтвердили в пресс-службе мэрии. Изданию также уточнили, что автобус №021, который сейчас следует от остановки "Посёлок 7 Ключей" (Тагильский подход) до станции "Шарташ" (вблизи ул. Куйбышева), будет продлён до Варшавской в микрорайоне Птицефабрика. Маршрут увеличится на 8,5 километра.

"Такое решение было принято в связи с многочисленными просьбами трудящихся", – отметили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, ранее в столице Урала был изменён маршрут следования троллейбуса №17. С 1 августа он начал курсировать от остановки "Коммунистическая" до остановочного пункта "Калининская". С обновлённой схемой движения можно ознакомиться здесь.

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