В Екатеринбурге на маршрутах автобусов №17 и 19 отменят остановку "Гостиница Уктус"

Вместо остановки "Гостиница Уктус" будет введена остановка "Каменный ручей". Фото: Павел Ворожцов.

С субботы, 29 августа, в Екатеринбурге на маршрутах автобусов №17 и 19 отменят остановку "Гостиница Уктус". Вместо неё будет введена остановка "Каменный ручей".

Как отмечается на сайте ЕМУП "Гортранс", изменения касаются того направления, по которым автобусы двигаются в город. Новый остановочный пункт расположен влизи дома №74 по улице Щербакова.

Напомним, как сообщала ранее "Областная газета", с 1 сентября в уральской столице на 8,5 километра удлинят маршрут автобуса №021. Он начнёт курсировать до микрорайона Птицефабрика.