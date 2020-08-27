В Екатеринбурге стартовал военно-технический форум «Армия-2020»

На форуме впервые первые развернули кластер исторической советской и союзнической техники, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба ЦВО.

Под Екатеринбургом на полигоне «Свердловский» стартовал военно-технический форум «Армия-2020». Посетители смогут увидеть более 150 единиц новой и модернизированной техники, которая стоит на вооружении войск ЦВО, а также боевые машины, участвовавшие в сражениях Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, в церемонии открытия форума принял участие командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Сегодня в Екатеринбурге мы открываем шестой военно-технический форум «Армия-2020». Он играет важную роль в сближении гражданского общества и Вооруженных сил, повышении авторитета армии, воспитании у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну. В этот знаменательный для России Год памяти и славы мы впервые развернули кластер исторической советской и союзнической техники, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны», - сказал генерал-полковник.

Командующий войсками округа также отметил ежегодно растущую популярность форума. В этом году масштаб его проведения был расширен, а количество выставленных образцов современного вооружения увеличено на треть. В работе форума принимают участие представители научного сообщества и предприятия оборонно-промышленного комплекса УрФО.

Напомним, форум будет проходить с 27 по 29 августа. В программе предусмотрен динамический показ огневых и маневренных возможностей современной военной техники. Посетители форума смогут наблюдать за розыгрышем учебного боя, в котором будут задействованы бронетанковые и мотострелковые подразделения при поддержке самолётов-разведчиков Су-24МР, многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и вертолётов армейской авиации.

Также запланирована культурная программа, в рамках которой состоится выступление творческих коллективов. На форуме будут развернуты фуд-корты, а также полевые кухни с традиционной солдатской кашей. Кроме того, будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

В программе значится научно-деловая программа с участием ведущих предприятий ОПК. В финале работы форума состоится традиционная «Гонка Героев».

Как добраться:

Ежедневно с 27 по 29 августа на полигон «Свердловский» будут курсировать автобусы, украшенные символикой Форума. Они будут отправляться по мере наполнения от 32-го военного городка, ТЦ «Академический», штаба ЦВО №1, станции метро «Ботаническая», микрорайона «Солнечный», метро «Проспект Космонавтов» и парка им. Маяковского. Весь транспорт пройдёт предварительную специальную обработку.