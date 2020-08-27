В Екатеринбурге изменили дату открытия трамвайного движения по проспекту Ленина

В Екатеринбурге назвали новую дату возобновления трамвайного движения по участку проспекта Ленина. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге назвали новую дату возобновления трамвайного движения по участку проспекта Ленина. Открыть его обещают на три дня раньше, чем планировалось изначально.

Как сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс», трамваи снова начнут курсировать по улице Татищева и проспекту Ленина (от улицы Красноуральской до улицы Луначарского) с 5:00 28 августа.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ограничения на данном участке, которые вводились ради проведения ремонта трамвайных путей на проспекте Ленина от улицы Карла Либкнехта до улицы Красноармейской, продлятся до 5:00 31 августа. На время работ маршруты трамваев № 2, 6, 7, 13, 15, 18, 23, 26 и 32 были изменены.