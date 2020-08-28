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Общество / Авто и транспорт
28 августа 2020, 10:56

В России цены на бензин за месяц выросли на 0,9%

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Наиболее ощутимо за месяц выросла цена на бензин марки АИ-95. Фото: Алексей Кунилов.

В июле средняя стоимость литра бензина в России составила 45 рублей 61 копейку. Это на 0,9% выше, чем в предыдущем месяце.

Наиболее ощутимо за месяц выросла цена на бензин марки АИ-95. В среднем по стране она увеличилась на 1,1% до 46 рублей 75 копеек. 92-й бензин подорожал на 0,8%, его цена достигла 43 рублей 11 копеек. На 0,7% в цене вырос бензин АИ-98, который обходился россиянам в июле в среднем в 52 рубля 60 копеек. Дизельное топливо тоже стало дороже — на 0,3% до 48 рублей 4 копеек.

В годовом выражении стоимость бензина выросла на 2,2%, дизельного топлива — на 3,4%, отмечается на сайте Росстата.

В Свердловской области бензин в июле стоил дешевле, чем в среднем по стране: за бензин АИ-92 уральцам приходилось платить 42 рубля 48 копеек, за АИ-95 — 45 рублей 59 копеек, за АИ-98 — 51 рубль 60 копеек. ДТ, наоборот, стоило дороже — 48 рублей 20 копеек.

Областная газета Свердловской области

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