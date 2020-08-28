Одностороннее движение вводится на трёх улицах Первоуральска. Фото: пресс-служба администрации муниципалитета.

В Первоуральске на трёх улицах вводится одностороннее движение. На одном из участков дорог изменения начнут действовать уже сегодня, ещё на двух – завтра.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, с 28 августа односторонним станет движение на участке улицы Строителей (от Ульяны Громовой до Краснодонцев). Таким образом, с сегодняшнего дня автомобили смогут проезжать только в направлении проспекта Ильича.

По словам замглавы по ЖКХ Дениса Полякова, изменить организацию движения на улице Строителей планировалось ещё в начале года. Однако вернуться к этой идее решили по завершении необходимых ремонтных работ.

"Сделать движение односторонним решили, так как здесь сразу несколько крупных образовательных учреждений и раньше возникали трудности при высадке детей из машин около школ. Чтобы не возникло неудобств при выезде с одностороннего участка Строителей, было решено изменить схему движения и на прилегающих улицах”, – отметил он.

С 29 августа аналогичные изменения в схеме движения транспорта начнут действовать на улицах Краснодонцев и Чекистов. В первом случае машины смогут двигаться по направлению от улицы Ленина к улице Вайнера. Во втором – водителям предлагается ехать в сторону улицы Ленина, начиная от перекрёстка улиц Чекистов – Данилова.

Отмечается, что в ближайшие дни на указанных участках будут дежурить сотрудники ГИБДД. Они будут помогать водителям сориентироваться.

Добавим, как ранее сообщала "Областная газета", в третьем квартале 2020 года на трёх улицах Екатеринбурга появятся дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Ожидается, что это поможет разгрузить улицы.