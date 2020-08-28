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Общество / Авто и транспорт
28 августа 2020, 12:22

На Северном автовокзале Екатеринбурга увеличится количество рейсов до Ревды

автобусы на автовокзале

Изменения в расписании автобусов Екатеринбург - Ревда начнут действовать с 1 сентября. Фото: Галина Соловьёва.

Автобусы с Северного автовокзала Екатеринбурга в Ревду будут ходить чаще. Изменения в расписании начнут действовать с 1 сентября.

С этого дня рейсы, которые сейчас выполняются трижды в неделю — по вторникам, средам и четвергам (отправлением в 9:35, 15:55 и 21:25), будут курсировать по маршруту №151/66 Екатеринбург — Ревда ежедневно.

Так же, как и прежде, каждый день будут выполняться рейсы, отправление которых назначено на 7:25, 7:55, 8:15, 8:55, 9:45, 10:35, 11:35, 12:05, 13:05, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:40, 19:15, 19:45, 20:15, 20:55 и 22:05, отмечается на сайте автовокзала.

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Областная газета Свердловской области

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