Из Кольцово более чем на сутки задерживается вылет самолёта в Калугу

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово задерживается вылет самолёта в Калугу. Пассажирам придётся ждать отправления более суток.
По данным онлайн-табло Кольцово, рейс №7R-845, обслуживаемый авиакомпанией RusLine, должен был вылететь из уральской столицы сегодня в 6:45, однако время отправления перенесли на следующее утро, на 7:45.
Чтобы выяснить причины задержки, "Областная газета" направила запросы в пресс-службы авиаперевозчика и аэропорта, но получить оперативные комментарии не удалось.
Добавим, кроме рейса до Калуги из Кольцово задерживаются вылеты в некоторые другие города. В частности, RusLine опаздывает с отправлением самолёта в Самару (на 4 часа 25 минут), а "Уральские авиалинии" - в Сочи (на 55 минут) и Анапу (на 45 минут).