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Общество / Авто и транспорт
28 августа 2020, 16:00

Из Кольцово более чем на сутки задерживается вылет самолёта в Калугу

пассажиры в аэропорту, задержка рейса

Пассажирам придётся ждать отправления самолёта более суток. Фото: Владимир Мартьянов.

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово задерживается вылет самолёта в Калугу. Пассажирам придётся ждать отправления более суток.

По данным онлайн-табло Кольцово, рейс №7R-845, обслуживаемый авиакомпанией RusLine, должен был вылететь из уральской столицы сегодня в 6:45, однако время отправления перенесли на следующее утро, на 7:45. 

Фото: онлайн-табло Кольцово

Чтобы выяснить причины задержки, "Областная газета" направила запросы в пресс-службы авиаперевозчика и аэропорта, но получить оперативные комментарии не удалось.

Добавим, кроме рейса до Калуги из Кольцово задерживаются вылеты в некоторые другие города. В частности, RusLine опаздывает с отправлением самолёта в Самару (на 4 часа 25 минут), а "Уральские авиалинии" - в Сочи (на 55 минут) и Анапу (на 45 минут).

Фото: онлайн-табло Кольцово
Фото: онлайн-табло Кольцово

Областная газета Свердловской области

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