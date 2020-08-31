В России льготные билеты на поезда можно будет купить дистанционно

Как уточнил Михаил Мишустин, все необходимые для предоставления льгот сведения операторы будут собирать самостоятельно через федеральные информационные системы. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об упрощении порядка покупки железнодорожных билетов для льготников. По его словам, маломобильные граждане, участники Великой Отечественной войны, герои труда смогут купить билеты на поезда дальнего следования удалённо.

"Начиная с декабря этого года они (льготники. - Прим. "Облгазеты") смогут дистанционно покупать билеты на поезда дальнего следования с учётом положенной им скидки. Речь идёт в том числе об инвалидах, участниках Великой Отечественной войны, героях труда. Им больше не придётся ехать в кассу, чтобы показать паспорт и документ, который подтверждает льготу", - заявил Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами.

Как уточнил председатель правительства, все необходимые для предоставления льгот сведения операторы будут собирать самостоятельно через федеральные информационные системы. Михаил Мишустин отметил, что соответствующее постановление уже подготовлено.

По информации пресс-службы СвЖД, маломобильные граждане смогут приобрести билеты на специализированные места в поезде через Интернет, на сайте ОАО "РЖД" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". Чтобы оформить проездной документ, льготникам нужно будет ввести номер паспорта и СНИЛС.

Напомним, ранее "Областная газета" сообщала о предоставлении скидок на билеты в пригородные поезда уральским студентам и школьникам. Эта акция начинает действовать с 1 сентября.

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