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Общество / Авто и транспорт
31 августа 2020, 16:34

Свердловские инспекторы рыбоохраны получили новую технику

Рыбоохрана Свердловской области

Всего передано более десяти машин. Фото: Рыбоохрана Свердловской области

Инспекторы отдела рыбоохраны по Свердловской области получили новую технику. Всего передано более десяти машин.

Как сообщает пресс-служба Рыбоохраны Свердловской области, вручение новой техники государственным инспекторам состоялось на набережной реки Тура в Тюмени.

Глава Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Иван Матаев вручил ключи от машин инспекторскому составу обособленных территориальных отделов госконтроля по Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областям, по ХМАО–Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Всего было передано свыше 100 единиц техники.

В Свердловскую область отправились автомобили повышенной проходимости УАЗ «Патриот» и «Пикап», снегоходы «Тайга патруль», а также автомобильные прицепы для транспортировки снегоходов.

Ожидается, что новая техника поможет повысить эффективность и оперативность проведения контрольно-надзорных мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

Областная газета Свердловской области

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