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Общество / Авто и транспорт
1 сентября 2020, 07:15

В Екатеринбурге скорректированы маршруты двух автобусов

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В Екатеринбурге скорректированы маршруты двух автобусов. Фото: Александр Зайцев.

В Екатеринбурге скорректированы маршруты автобусов № 021 и 070. Изменения начнут действовать уже сегодня, 1 сентября.

Как ранее сообщала "Областная газета", автобус № 021, который следовал от остановки "Посёлок 7 Ключей" (Тагильский подход) до станции "Шарташ" (вблизи ул. Куйбышева), продлён до Варшавской в микрорайоне Птицефабрика. Маршрут увеличился на 8,5 километра.

Кроме того, сегодня будет запущено движение общественного транспорта по новому участку дороги, связывающего микрорайоны Мичуринский и Академический. Автобус № 070 "Парк Хаус – Академический" начнёт следовать от нового остановочного пункта "Мичуринский (сады)" по улицам: Осоковая – Ручейная – Суходольская – Тенистая – Краснолесья – Рябинина – Сахарова и далее по маршруту. Ожидается, что это повысит качество обслуживания пассажиров.

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, ранее в столице Урала был изменён маршрут следования троллейбуса №17. С 1 августа он начал курсировать от остановки "Коммунистическая" до остановочного пункта "Калининская". С обновлённой схемой движения можно ознакомиться здесь.

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Областная газета Свердловской области

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