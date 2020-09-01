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Общество / Авто и транспорт
1 сентября 2020, 07:27

Между Академическим и Широкой Речкой открыли новую дорогу

Дорога между Академическим и Широкой Речкой

1 сентября утром первая двухполосная прямая дорога между микрорайонами уже была открыта. Фото: "Яндекс. Карты"

1 сентября в Екатеринбурге открыли движение по новому участку ул. Тенистая. Он связал микрорайоны Академический и Широкая Речка. Это позволило продлить автобусный маршрут №070 до п. Мичуринский.

С сегодняшнего дня автобус начинает движение от остановки "Мичуринские сады" и едет по ул. Осоковая, Ручейная, Суходольская, Тенистая, Краснолесья, Рябинина, Сахарова, Вильгельма Де Геннина, Краснолесья, Амундсена, Академика Бардина, Ясная, Волгоградская, Белореченская, Посадская, Репина, Малышева, Мира, Первомайская, Студенческая, Академическая Комсомольская, Данилы Зверева, Сулимова, Учителей. Ранее он следовал до ТЦ "Парк Хаус", выезжая из Академического.

Как сообщили "Облгазете" очевидцы, жители микрорайона Широкая Речка, ещё накануне вечером перекрёсток ул. Суходольская - Тенистая был закрыт. Там устанавливали остановочный пункт и сфетофоры. 1 сентября утром первая двухполосная прямая дорога между микрорайонами уже была открыта. На ней был заммечен автобус №070. На картах в сети Интернет дорога пока выглядит недостроенной.

Напомним, что этот участок улицы Тенистой начали строить в начале года. Предполагалось, что рабочие АО "Трест Уралтрансспецстрой" соединят Академический и Широкую Речку до 1 ноября.

Добавим, что с 1 сентября в Екатеринбурге скорректирован также маршрут №021 "Посёлок 7 Ключей" - "Шарташ".

Областная газета Свердловской области

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