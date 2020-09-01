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Общество / Авто и транспорт
1 сентября 2020, 17:19

Белоруссия и Россия пришли к соглашению о поэтапном возобновлении транспортного сообщения

самолёт

Представители России и Белоруссии договорились о создании плана мероприятий по возобновлению транспортного сообщения. Фото: Евгения Скачкова.

Россия и Белоруссия договорились о начале поэтапного возобновления транспортного сообщения. Решение было принято на переговорах в Москве, в которых участвовали представители санитарно-эпидемиологических служб двух стран, а также директор департамента по авиации Минтранспорта Белоруссии Артём Сикорский.

Как сообщает издание БелТА, представители двух стран договорились о создании плана мероприятий по возобновлению транспортного сообщения и согласованию подходов с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой Минздрава Белоруссии. Российские специалисты подчеркнули, что меры, которые принимает гражданская авиация Республики Беларусь по защите пассажиров, соответствует международным стандартам.

Стороны также заявили о намерении обсудить вопросы, касающиеся эпидемиологической ситуации и дальнейшем развитием двустороннего сотрудничества.

Ранее также стало известно, что правительство Польши обновило список стран, с которыми республике запрещено возобновлять авиасообщение из-за коронавирусной инфекции - в частности, из документа убрали Россию. Как сообщает ТАСС, до 15 сентября в Польшу запрещено летать гражданам США, Бразилии, Армении, Гибралтара, Испании, Израиля, Индии, Ливана, Ливии, Казахстана, Мальты, Македонии, Намибии, Парагвая и Румынии.

Напомним, международное авиасообщение возобновилось в России с 1 августа. В первую очередь открылось сообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. 4 августа россиянам открыла границу Черногория.

Областная газета Свердловской области

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