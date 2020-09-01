В 2021 году тарифы на перевозку пассажиров в плацкарте могут быть проиндексированы на 3,7%

Индексация коснётся не только перевозок пассажиров в плацкарте, но и сборов и платы на работы (услуги), связанные с перевозкой багажа и грузобагажа. Фото: Галина Соловьёва.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект документа об индексации тарифов на перевозки пассажиров в плацкартных вагонов поездов дальнего следования. В случае принятия приказа, с 1 января 2021 года тариф будет проиндексирован на 3,7%.

Согласно пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте проектов нормативных правовых актов, индексация коснётся не только перевозок пассажиров в плацкарте, но и сборов и платы на работы (услуги), связанные с перевозкой багажа и грузобагажа.

Также предлагается продолжить практику применения дифференцированных по календарным периодам 2020 года индексов к уровню тарифам на перевозки пассажиров в поездах. Устанавливать индексы гибкого графика к установленным тарифам будет "Федеральная пассажирская компания". При этом график регулирования тарифов на новый календарный год должен быть опубликован на сайте АО "ФПК" до 1 октября 2020 года.

Напомним, в прошлом году ФАС утвердила индексацию тарифов на 2020 год в размере 3,5% на пассажирские билеты в общих и плацкартных вагонах.

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