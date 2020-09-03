В Екатеринбурге вновь изменили маршруты автобусов №56 и 56б

В Екатеринбурге вновь изменили маршруты автобусов №56 и 56б. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге временно меняется схема движения автобусов №56 «Площадь 1 Пятилетки – Центр Культуры» и №56б «Площадь 1 Пятилетки – п. Садовый – ст. Березит». Это связано с перекрытием улицы Лунная.

Как сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс», на участке между остановками «Центр Культуры» – «Площадь 1 Пятилетки» указанные автобусы будут двигаться по улицам Верстовая, Сибирка, пер. Сентябрьский. Далее общественный транспорт продолжит движение по привычному маршруту. Это продлится до 16 сентября.

Добавим, дорожники Екатеринбурга ограничили проезд на участке ул. Лунная (от Земской до дома № 7 по Лунной). Это связано с проведением планового ремонта теплотрассы. Работами занимается ПАО «Т Плюс». Для автолюбителе организован объезд по Лунной.

Фото: информационная карта с сайта мэрии Екатеринбурга

Напомним, ранее схемы автобусных маршрутов №56 и 56б менялись в августе. Причиной также был ремонт на Лунной.

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