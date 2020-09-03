В Екатеринбурге трамваи временно перестанут ходить по Халтурина. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей Екатеринбурга предупредили о закрытии трамвайного движения по улице Халтурина. Ограничения продлятся с 22:30 03 сентября до 05:00 07 сентября.

Как сообщили в ЕМУП «Гортранс», движение будет закрыто на участке улицы Халтурина между остановками «ул. Кирова» и «Таганский ряд» в обоих направлениях. Это связано с проведением работ по ремонту теплотрассы на перекрестке улиц Халтурина и Колмогоровас.

На указанный период времени планируется изменить схемы движения маршрутов трамвая следующим образом:

Фото: ЕМУП «Гортранс»

Горожанам необходимо заранее продумать маршрут своего движения.

Добавим, ранее "Областная газета" сообщала о том, что в уральской столице до 16 сентября меняется схема движения автобусов №56 «Площадь 1 Пятилетки – Центр Культуры» и №56б «Площадь 1 Пятилетки – п. Садовый – ст. Березит». Это связано с перекрытием улицы Лунная.

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