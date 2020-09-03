Темы дня

Общество / Авто и транспорт
3 сентября 2020, 12:05

В Екатеринбурге трамваи временно перестанут ходить по Халтурина

трамвай

В Екатеринбурге трамваи временно перестанут ходить по Халтурина. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей Екатеринбурга предупредили о закрытии трамвайного движения по улице Халтурина. Ограничения продлятся с 22:30 03 сентября до 05:00 07 сентября.

Как сообщили в ЕМУП «Гортранс», движение будет закрыто на участке улицы Халтурина между остановками «ул. Кирова» и «Таганский ряд» в обоих направлениях. Это связано с проведением работ по ремонту теплотрассы на перекрестке улиц Халтурина и Колмогоровас.

На указанный период времени планируется изменить схемы движения маршрутов трамвая следующим образом:

Фото: ЕМУП «Гортранс»

Горожанам необходимо заранее продумать маршрут своего движения. 

Добавим, ранее "Областная газета" сообщала о том, что в уральской столице до 16 сентября меняется схема движения автобусов №56 «Площадь 1 Пятилетки – Центр Культуры» и №56б «Площадь 1 Пятилетки – п. Садовый – ст. Березит». Это связано с перекрытием улицы Лунная.

Читайте также:

В Екатеринбурге скорректированы маршруты автобусов № 021 и 070.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.09.2020, 14:04 / Общество
Россиянам разрешили многократно выезжать за границу для ухода за родственниками
03.09.2020, 13:28 / Экономика
Евгений Куйвашев создал межведомственный оперштаб по контролю за введением маркировки товаров
03.09.2020, 13:00 / Экономика
Торги Мосбиржи открылись с роста курса доллара и снижения евро
03.09.2020, 12:56 / Общество
Михаил Ефремов в суде признал свою вину в смертельном ДТП
03.09.2020, 12:49 / Общество
Вторые сутки подряд на Среднем Урале выявляют шесть смертей пациентов с COVID-19