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Общество / Авто и транспорт
4 сентября 2020, 07:32

В Екатеринбург утром экстренно вернулся самолёт

Аэропорт Кольцово

Сейчас Кольцово работает без ограничений на приём и отправку воздушных судов. Фото: Алексей Кунилов

Речь идёт о грузовом воздушном судне ИЛ-76. После вылета из аэропорта Кольцово он вернулся обратно.

Известно, что на борту самолёта находились только члены экипажа, груза не было.

"Сейчас Кольцово работает без ограничений на приём и отправку воздушных судов", - сообщили в "Облгазете" в пресс-службе аэропорта.

Причиной экстренного возвращения судна могла стать техническая неполадка, однако эту версию в Кольцово никак не прокомментировали.

По данным онлайн-табло Кольцово, сегодня, 4 сентября, утром запланированы рейсы из Екатеринбурга в Казань, Калугу, Санкт-Петербург, Моску, Нарьян-Мар, Сочи, Симферополь, Оренбург и Уфу.

Областная газета Свердловской области

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