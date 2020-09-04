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Общество / Авто и транспорт
4 сентября 2020, 08:13

В Екатеринбурге перекрыли движение по Радищева

Перекрытие движения на Радищева

В сентябре рабочие АО "ЕТК" будут ремонтировать там тепломагистраль. Фото: "Яндекс. Пробки"

С 4 сентября в столице Урала закрыли движение автотранспорта на участке улицы Радищева. Ограничения будут действовать до 20 числа.

Речь идёт об участке ул. Радищева от пересечения с Гурзуфской до дома №40а по Гурзуфской. В сентябре рабочие АО "ЕТК" будут ремонтировать там тепломагистраль.

Добавим, что в первый же день перекрытия на Гурзуфской образавались пробки. Кроме того, движение утром в пятницу оказалось затруднено на ул. Куйбышева, Московской, серафимы Дерябиной, Реина, пр. Ленина, Фурманова, пер. Базовый, Бебеля, Халтурина.

Фото: "Яндекс. пробки"
Областная газета Свердловской области

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