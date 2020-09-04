Темы дня

Общество / Авто и транспорт
4 сентября 2020, 10:05

В Верхней Пышме у должников по налогам арестовали девять автомобилей

автомобиль

В Верхней Пышме у должников по налогам арестовали девять автомобилей. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

В Верхней Пышме прошёл рейд по должникам. В ходе проверочных мероприятий судебные приставы совместно с представителями налоговой службы арестовали девять автомобилей.

Аресту подверглись машины различной стоимости и класса: от «ВАЗ-2115» до Aud. При этом владельцам транспортных средств неоднократно направлялись требования об оплате задолженности. Также должники по налогам были ограничены в праве выезда за пределы РФ.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, акты описи и ареста составлены в отношении машин «ВАЗ-2115», Lada Samara, Jeep Grand Cherokee, Hyundai Elantra, Audi, «МАЗ», «ИЖ-2126» и двух KIA Cerato, один из которых эвакуирован и передан спецорганизации. Изданию также уточнили, что было арестовано ещё одно транспортное средство, находящееся в плохом состоянии – без колёс.

Напомним, ранее «Облгазета» рассказывала о том, что житель Качканара лишился залогового автомобиля Toyota Camry. Мужчина не мог погасить кредит за транспортное средство и попытался продать его.

Читайте также:

В Екатеринбурге на ЖБИ демонтировали 36 парковочных «лягушек».

Свердловские приставы организовали горячую линию для «двойников» должников.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.09.2020, 12:31 / Общество
На Среднем Урале скончались 470 пациентов с COVID-19
04.09.2020, 12:30 / Общество
Коронавирус подхватили ещё 123 свердловчанина
04.09.2020, 11:59 / Общество
60-летний грибник погиб в ДТП в Каменском городском округе
04.09.2020, 11:44 / Общество
Первые осенние выходные на Урале пройдут без заморозков
04.09.2020, 10:59 / Общество
По центру Нижнего Тагила пройдёт военная техника