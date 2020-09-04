В Верхней Пышме у должников по налогам арестовали девять автомобилей

В Верхней Пышме у должников по налогам арестовали девять автомобилей. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

В Верхней Пышме прошёл рейд по должникам. В ходе проверочных мероприятий судебные приставы совместно с представителями налоговой службы арестовали девять автомобилей.

Аресту подверглись машины различной стоимости и класса: от «ВАЗ-2115» до Aud. При этом владельцам транспортных средств неоднократно направлялись требования об оплате задолженности. Также должники по налогам были ограничены в праве выезда за пределы РФ.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, акты описи и ареста составлены в отношении машин «ВАЗ-2115», Lada Samara, Jeep Grand Cherokee, Hyundai Elantra, Audi, «МАЗ», «ИЖ-2126» и двух KIA Cerato, один из которых эвакуирован и передан спецорганизации. Изданию также уточнили, что было арестовано ещё одно транспортное средство, находящееся в плохом состоянии – без колёс.

Напомним, ранее «Облгазета» рассказывала о том, что житель Качканара лишился залогового автомобиля Toyota Camry. Мужчина не мог погасить кредит за транспортное средство и попытался продать его.

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