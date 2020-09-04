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Общество / Авто и транспорт
4 сентября 2020, 10:36

Между Академическим и Широкой Речкой запускают ещё один автобус

Запуск автобуса между Широкой Речкой и Акадмическим

С субботы автобусы будут выезжать от нового конечного остановочного пункта "СТЦ Мега" и заезжать на Широку Речку. Фото: 2 Gis

В Екатеринбурге в начале недели открыли движение по новому участку ул. Тенистой, который связал микрорайоны Академический и Широкую Речку. С 5 сентября по Тенистой запускают автобус №42.

Схема маршрута "Академический – ЖК Светлый" меняется. С субботы автобусы будут выезжать от нового конечного остановочного пункта "СТЦ Мега" и заезжать на Широку Речку по ул. Московский тракт, Светлореченская, Тенистая. Затем маршрут продолжится по ул. Краснолесья, Рябинина, Академика Сахарова, Вильгельма Де Геннина, Объездная дорога, Серафимы Дерябиной, Бардина, Амундсена, Щорса, 8 Марта, Титова, Новинская, Елизаветинское шоссе, Походная, Лыжников, Молодогвардейцев, Шатровая, Алтайская до микрорайона Светлый.

"Новая схема движения автобусного маршрута № 42 позволит повысить качество обслуживания пассажиров общественного транспорта и быстрее добираться им из одного микрорайона в другой", - уверенны в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Добавим, что с 1 сентября автобусный маршрут №070 продлили из Академического до п. Мичуринского.

Напомним, что ещё в понедльник перекрёсток ул. Суходольской - Тенистой был закрыт. Там устанавливали остановочный пункт и сфетофоры. 1 сентября утром первая двухполосная прямая дорога между микрорайонами уже была открыта.

Фото: Оксана Жилина
Областная газета Свердловской области

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