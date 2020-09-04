Ради соединения Вторчермета с Краснолесьем в Екатеринбурге могут снести автосервис

Из пояснительной записки стало известно, что на ул. Академика Вонсовского могут снести автосервис, который назвали преградой между улицами. Фото: Галина Соловьёва

В столице Урала начались общественные обсуждения проекта соединения Вторчермета с Краснолесьем. Опубликована схема строительства улицы.

Речь идёт об участке улично-дорожной сети от здания №37 по улице Дорожной до здания №1а на Академика Вонсовского. Сегодня Ленинский и Чкаловский районы соединены ул. Предельная и Объездной дорогой, расстояние между ними составляет 3 км по 2-ой Новосибирской улице и 3 км по Амундсена.

"Проектом предлагается (с учётом проекта Генплана развития города на период до 2035 года) организация линейной связи административных районов за счёт объединения улиц Академика Вонсовского и Дорожной; организация линии общественного транспорта и остановок общественного транспорта в районе участков коттеджного посёлка "Сосновый бор", - говорится в материалах к общественному обсуждению.

Из пояснительной записки стало известно, что на ул. Академика Вонсовского могут снести автосервис, который назвали преградой между улицами: "По оси улицы Академика Вонсовского располагается двухэтажное административное здание, в котором располагается автосервис. Административное здание находится вне границ установленных земельных участков. Таким образом, административное здание является преградой между улицами Академика Вонсовского и Дорожной".

Судя по картам Екатеринбурга, речь может идти о двухэтажном автосервисе "Asia car service", в котором также располагаются офисные помещения и которому недавно присвоили адрес ул. Академика Вонсовского, 1ж.

Фото: автосервисы на участке

Добавим, что общественные обсуждения пройдут до 18 сентября. Екатеринбуржцы могут вносить свои замечания и предложения. С проектом можно ознакомиться здесь.

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Фото: участок, который соединт два микрорайона

Фото: графические материалы к общественным обсуждениям