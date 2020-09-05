Жители Екатеринбурга одобрили план транспортной развязки для нового автовокзала

Проект поддержали 102 участника обсуждения из 128. Фото: пресс-служба "Общество Малышева 73".

В Екатеринбурге завершились общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории под строительство транспортной развязки для нового автовокзала "Золотой". Проект поддержали 102 участника обсуждения из 128.

Согласно документации, опубликованной на сайте администрации Екатеринбурга, въезд на новый автовокзал, в котором будет находиться ещё и торговый центр, будет строиться в два этапа.

В рамках первого этапа на пересечении улицы Белинского и Объездной дороги будет строиться разноуровневая транспортная развязка. Отмечается, что дорога будет одно- или двухполосная с шириной проезжей части 6-12 метров. Помимо этого планируется реконструировать подмостовую часть железнодорожного путепровода на Щербакова, организовать пешеходные тротуары и построить закрытую ливневую канализацию.

На втором этапе будет расширена проезжая часть улицы Крестинского на пересечении с Родонитовой для организации въезда на территорию автовокзала, построены автомобильные съезды с улиц Белинского и Крестинского на новую развязку. Также планируется построить пешеходные тротуары и велосипедные дорожки.

Фото: документация на сайте администрации Екатеринбурга

Напомним, первый камень в фундамент нового автовокзала "Золотой", который заменит Южный автовокзал, был заложен 29 января 2020 года. Планируется возвести двухэтажное здание. Общая площадь комплекса - более 300 тысяч квадратных метров, около половины их них - торговые площади. Строительство оценивается в 400 млн долларов.