В Екатеринбурге сократят число остановок на автобусном маршруте №61. Фото: Галина Соловьёва.

С 7 сентября в Екатеринбурге сократят число остановок на автобусном маршруте №61 "Пехотинцев ‒ 40 лет ВЛКСМ". Об этом сообщается на сайт ЕМУП "Гортранс".

С понедельника автобус №61 перестанет осуществлять посадку и высадку граждан на одном из остановочных пунктов в микрорайоне ЖБИ ‒ "Поликлиника" (ул. 40-летия Комсомола, 14). Ограничения будет действовать при движении к конечной остановке "40 лет ВЛКСМ". С чем это связано, не уточняется.

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, ранее в уральской столице на маршрутах автобусов №17 и 19 отменили остановку "Гостиница Уктус". Вместо неё ввели остановка "Каменный ручей" (ул. Щербакова, 74). Изменения касаются того направления, по которым автобусы двигаются в город.

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