Алиментщик из Карпинска лишился автомобиля. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

У жителя Карпинска, не платившего алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери, арестовали автомобиль. Свердловчанин задолжал более 340 тысяч рублей.

По данным пресс-службы УФССП России по Свердловской области, исполнительное производство о взыскании алиментов находилось на исполнении в Карпинском районном отделении судебных приставов. По решению суда мужчина должен был ежемесячно выплачивать алименты дочери, чего он не делал (ст. 5.35.1 КоАП РФ). За уклонение от обязанностей суд назначил должнику наказание в виде административного ареста на 10 суток.

После ареста алиментщик и вовсе скрылся. Однако в результате разыскных мероприятий он был найден. Кроме того, у мужчины был обнаружен автомобиль Daewoo Nexia. Транспортное средство арестовано и направлено на штрафстоянку. Если в установленные сроки задолженность не будет погашена, машину продадут на торгах, а средства перечислят взыскателю.

Напомним, как ранее рассказывала "Областная газета", алиментщику из Екатеринбурга, погасившему долг, было назначено 30 часов бесплатных общественно полезных работ.

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