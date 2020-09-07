До конца года россияне могут ездить в поездах со скидками

Путешествовать поездами в рамках акции граждане смогут почти до конца года. Фото: Галина Соловьёва.

Для россиян ввели скидки на билеты в вагоны купе. Путешествовать поездами в рамках акции граждане смогут почти до конца года.

Как отмечается на сайте ОАО «РЖД», скидки распространяются на билеты в поезда, курсирующие по России в период по 24 декабря 2020 года, при выкупе всех мест в купе. При отправлении в понедельник, вторник, среду и четверг пассажиры заплатят за билет на 15% меньше, а при отправлении в пятницу, субботу и воскресенье — на 10%. Оформить проездные документы необходимо до конца октября.

Добавим, что данные скидки не предоставляются при покупке билетов организованным группам. Также в акции не участвуют билеты, оформленные по детскому тарифу и специальным талонам.

Как писала ранее «Областная газета», по 15 сентября пассажиры могут купить со скидкой 50% билеты в вагоны купе более 120 поездов, которые отправляются в путь до конца сентября. Отметим, что скидки по разным акциям не суммируются.