Из Екатеринбурга запускают новые рейсы в Саратов, Нижний Новгород и Волгоград

Полёты по новым направлениям из Кольцово будет выполнять авиакомпания Red Wings. Фото: Евгения Скачкова

Из Екатеринбурга запускают рейсы в Саратов, Нижний Новгород и Волгоград. Полёты по новым направлениям из Кольцово будет выполнять авиакомпания Red Wings.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, полёты по новым направлениям будут осуществляться на самолётах Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 человек.

Рейсы в Саратов начнут выполняться с 15 сентября три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 14:50, обратно из Саратова воздушные суда полетят в 16:55 по местному времени. Время в пути составит 2 часа.

В Волгоград рейсы будут осуществляться начиная с 16 сентября четыре раза в неделю: по понедельникам и пятницам — в 13:20, по средам и воскресеньям — в 21:20. Обратно в Екатеринбург воздушные суда полетят в 16:40 по понедельникам и пятницам и в 23:50 — по средам и воскресеньям. Продолжительность полёта составит 2 часа 30 минут.

В Нижний Новгород рейсы запланированы с 18 сентября четыре раза в неделю. Отправление из Кольцово будет осуществляться по понедельникам, средам и четвергам в 6:30, а по пятницам – в 22:15. Из аэропорта Стригино самолёты полетят в столицу Урала по понедельникам, средам и четвергам в 8:25, а также по пятницам — в 23:50. Пассажиры проведут в небе два часа.

Ранее из Екатеринбурга в Нижний Новгород и Саратов летала авиакомпания «ИрАэро». Однако эти рейсы были отменены с началом пандемии. До декабря 2016 года полёты в Волгоград осуществляла авиакомпания «РусЛайн».

Добавим, что также в планах авиакомпании Red Wings запуск из Екатеринбурга рейсов в Махачкалу, Воронеж, Оренбург, Красноярск, Кемерово и Ноябрьск. Ориентировочно, по данным направлениям можно будет улететь с 24 сентября. Большинство новых маршрутов будут субсидироваться из бюджета.

Напомним, что ранее 15 августа Правительство России расширило географию внутренних авиарейсов, субсидируемых за счёт федерального бюджета. В перечень маршрутов попали несколько рейсов из Екатеринбурга.

Отметим , что ранее стало известно, что авиакормпания Red Wings намеревается создать в Екатеринбурге транзитный хаб с использованием самолётов SSJ 100. Такие планы озвучил в интервью газете «Ведомости» гендиректор авиакомпании Евгений Ключарев. В пресс-службе «Кольцово» подтвердили планы авиаперевозчика.