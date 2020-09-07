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7 сентября 2020, 18:07

В Екатеринбурге открыли для проезда обновлённый участок улицы Горького

Обновлённый участок улицы Горького

В Екатеринбурге открыли для проезда обновлённый участок улицы Горького. Фото: пресс-служба мэрии.

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге возобновлено автомобильное движение по улице Горького. Для водителей доступны две полосы в одну сторону – в направлении к улице Карла Маркса.

Речь идёт об обновлённом участке дороги от Малышева до Карла Маркса. До конца месяца там планируется облагородить прилегающую территорию: обновить тротуары, сделать велопарковки, разбить газоны и цветники, а также разместить элементы малых архитектурных форм.

Кроме того, в рамках капремонта Горького подрядная дорожно-строительная организация занимается обновлением подземных коммуникаций, установкой новых светофоров, дорожных знаков и камер системы видеонаблюдения, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что уже к концу сентября 2021 года строители планируют дотянуть улицу Горького до улицы Куйбышева. Ожидается, что это позволит значительно снизить дорожно-транспортную нагрузку на соседние улицы.

Добавим, в Верх-Исетском районе Екатеринбурга с 7 сентября закрывается проезд по двум переулкам. Речь идёт о пер. Катайский (от ул. Ивана Грязного до пер. Шайтанского) и о пер. Шайтанский (от Краснокамской до пер. Дубровинский). Участки будут закрыты до 4 и 2 октября соответственно.

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Областная газета Свердловской области

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