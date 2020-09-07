В Екатеринбурге открыли для проезда обновлённый участок улицы Горького

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге возобновлено автомобильное движение по улице Горького. Для водителей доступны две полосы в одну сторону – в направлении к улице Карла Маркса.
Речь идёт об обновлённом участке дороги от Малышева до Карла Маркса. До конца месяца там планируется облагородить прилегающую территорию: обновить тротуары, сделать велопарковки, разбить газоны и цветники, а также разместить элементы малых архитектурных форм.
Кроме того, в рамках капремонта Горького подрядная дорожно-строительная организация занимается обновлением подземных коммуникаций, установкой новых светофоров, дорожных знаков и камер системы видеонаблюдения, сообщает пресс-служба мэрии.
Отмечается, что уже к концу сентября 2021 года строители планируют дотянуть улицу Горького до улицы Куйбышева. Ожидается, что это позволит значительно снизить дорожно-транспортную нагрузку на соседние улицы.
Добавим, в Верх-Исетском районе Екатеринбурга с 7 сентября закрывается проезд по двум переулкам. Речь идёт о пер. Катайский (от ул. Ивана Грязного до пер. Шайтанского) и о пер. Шайтанский (от Краснокамской до пер. Дубровинский). Участки будут закрыты до 4 и 2 октября соответственно.
Читайте также:
На трёх улицах Екатеринбурга запретят парковку.
В Екатеринбурге готовят проект планировки канатной дороги на Уктусе.
В столице Урала перекрытие на Красных Командиров продлили до 30 сентября.
Сюжет
Транспортная революция в Екатеринбурге
Екатеринбург в 2017 году готовится к транспортной реформе и внедрению нового проекта маршрутной сети общественного транспорта.