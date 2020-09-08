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Общество / Авто и транспорт
8 сентября 2020, 09:12

В Екатеринбурге на развязке у Малышевского моста образовалась пробка из-за перевернувшегося грузовика

пробка в Екатеринбурге, карта

Пробка протянулась почти на три километра. Фото: Яндекс.Карты.

В Екатеринбурге на развязке у Малышевского моста перевернулся грузовик. Образовался затор.

Пробка протянулась почти на три километра. Затруднения в проезде данного участка водители начинают испытывать на пересечении дублёра Сибирского тракта и улицы 40-летия Комсомола.

Этим утром заторы возникли и на других улицах уральской столицы. Автомобилисты стоят в пробках на участках проспекта Ленина, улиц Малышева, Гурзуфская, Московская, Челюскинцев, Большакова, Фурманова, Машинная, Щербакова, Халтурина, на Объездной дороге, в переулке Базовом и в других местах. По данным сервиса Яндекс.Пробки, ситуация на дорогах оценивается в семь баллов.

Фото: Яндекс.Карты

Областная газета Свердловской области

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