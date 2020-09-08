В Екатеринбурге перекроют аварийный мост на переулке Низовом

В Екатеринбурге комитет благоустройства горадминистрации ограничит движение транспорта по путепроводу на переулке Низовом. Это произойдёт 1 октября.
Такие меры связаны с аварийным состоянием моста, который расположен в микрорайоне Лечебный Октябрьского района, сообщает пресс-служба мэрии.
Отмечается, что с начала октября проезжая часть путепровода будет сужена. Специалисты разместят там знаки приоритета, устанавливающие очерёдность проезда транспортных средств.
Добавим, накануне в уральской столице было возобновлено автомобильное движение по улице Горького. Для водителей доступны две полосы в одну сторону – в направлении к улице Карла Маркса.
Вчера также был ограничен проезд по двум переулкам. Речь идёт о пер. Катайский (от ул. Ивана Грязного до пер. Шайтанского) и о пер. Шайтанский (от Краснокамской до пер. Дубровинский). Участки будут закрыты до 4 и 2 октября соответственно.
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