В Екатеринбурге перекроют аварийный мост на переулке Низовом. Фото: Нина Георгиева

В Екатеринбурге комитет благоустройства горадминистрации ограничит движение транспорта по путепроводу на переулке Низовом. Это произойдёт 1 октября.

Такие меры связаны с аварийным состоянием моста, который расположен в микрорайоне Лечебный Октябрьского района, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что с начала октября проезжая часть путепровода будет сужена. Специалисты разместят там знаки приоритета, устанавливающие очерёдность проезда транспортных средств.

Фото: пресс-служба мэрии

Добавим, накануне в уральской столице было возобновлено автомобильное движение по улице Горького. Для водителей доступны две полосы в одну сторону – в направлении к улице Карла Маркса.

Вчера также был ограничен проезд по двум переулкам. Речь идёт о пер. Катайский (от ул. Ивана Грязного до пер. Шайтанского) и о пер. Шайтанский (от Краснокамской до пер. Дубровинский). Участки будут закрыты до 4 и 2 октября соответственно.

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