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Общество / Авто и транспорт
8 сентября 2020, 11:45

У жителя Невьянска арестовали автомобиль из-за кредитного долга

Ford Focus

У жителя Невьянска арестовали автомобиль из-за кредитного долга. Фото: Нина Георгиева.

Житель Невьянска лишился автомобиля Ford Focus из-за кредитного долга. Мужчина задолжал более 220 тысяч рублей.

По данным УФССП России по Свердловской области, за свердловчанином числился долг по кредитным платежам. Однако погашать его мужчина не торопился. В связи с этим судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие органы и банки.

Кроме того, судебный пристав выезжал на адрес регистрации должника. На месте специалистом был составлен акт описи и ареста иномарки. Ford Focus передан взыскателю на ответственное хранение. Если в установленные сроки задолженность не будет погашена, машину продадут на торгах, а средства перечислят взыскателю.

Напомним, как ранее сообщала "Областная газета", у жителя Карпинска, не платившего алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери, арестовали автомобиль Daewoo Nexia. Задолженность свердловчанина составила более 340 тысяч рублей.

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Областная газета Свердловской области

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