Сочи вместо Антальи: названы самые популярные летние авианаправления из Екатеринбурга

Отдохнуть В Сочи этим летом смогли 170,9 тыс. уральцев. Фото: Ирина Порозова.

В аэропорту Кольцово подвели итоги летнего курортного сезона. Названы самые популярные направления полётов.

Чаще всего летом уральцы летали в Сочи. Отдохнуть на этом черноморском курорте смогли 170,9 тыс. человек. Вторым по популярности курортным направлением стал Симферополь: на этом направлении обслужено более 100 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба Кольцово.

Также популярностью у отдыхающих пользовались рейсы в Анапу (79,7 тыс. человек) и Калининград (13,4 тыс. человек).

Напомним, в предыдущие годы самым популярным курортом у уральцев была турецкая Анталья. В этом году пандемия коронавируса, из-за которой долгое время были закрыты государственные границы, внесла коррективы в планирование отпусков, и туристам приходилось выбирать внутренние направления.

Добавим, Россия возобновила регулярное авиасообщение с рядом государств с 1 августа. Первыми для полётов за рубеж открылись Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Позднее к ним добавились Казань, Калининград и Новосибирск. В первую очередь открылось сообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией, затем путешественникам стали доступны некоторые другие страны.