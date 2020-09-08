Темы дня

Общество / Авто и транспорт
8 сентября 2020, 14:23

Сочи вместо Антальи: названы самые популярные летние авианаправления из Екатеринбурга

курорт

Отдохнуть В Сочи этим летом смогли 170,9 тыс. уральцев. Фото: Ирина Порозова.

В аэропорту Кольцово подвели итоги летнего курортного сезона. Названы самые популярные направления полётов.

Чаще всего летом уральцы летали в Сочи. Отдохнуть на этом черноморском курорте смогли 170,9 тыс. человек. Вторым по популярности курортным направлением стал Симферополь: на этом направлении обслужено более 100 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба Кольцово.

Также популярностью у отдыхающих пользовались рейсы в Анапу (79,7 тыс. человек) и Калининград (13,4 тыс. человек).

Напомним, в предыдущие годы самым популярным курортом у уральцев была турецкая Анталья. В этом году пандемия коронавируса, из-за которой долгое время были закрыты государственные границы, внесла коррективы в планирование отпусков, и туристам приходилось выбирать внутренние направления.

Добавим, Россия возобновила регулярное авиасообщение с рядом государств с 1 августа. Первыми для полётов за рубеж открылись Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Позднее к ним добавились Казань, Калининград и Новосибирск. В первую очередь открылось сообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией, затем путешественникам стали доступны некоторые другие страны.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.09.2020, 17:17 / Общество
Отопительный сезон в Нижнем Тагиле начнётся 15 сентября
08.09.2020, 17:03 / Общество
На ЕКАДе в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли два человека
08.09.2020, 16:33 / Экономика
Годовая инфляция в Свердловской области растёт второй месяц подряд
08.09.2020, 16:03 / Экономика
Бывшему гендиректору "ВСМПО-Ависма" предъявлен иск на 4 миллиарда
08.09.2020, 15:55 / Общество
Стоимость проезда в наземном транспорте Екатеринбурга вырастет до 32 рублей