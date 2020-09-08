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Общество / Авто и транспорт
8 сентября 2020, 14:53

В Екатеринбурге на месяц ограничат движение транспорта по улице Советских Женщин

Перекрытие дорог

В Екатеринбурге на месяц ограничат движение транспорта по улице Советских Женщин. Фото: Нина Георгиева.

Жителей Екатеринбурга предупредили о закрытии движения транспорта по улице Советских Женщин (от улицы Шаумяна до переулка Фёдорова). Ограничения продлятся месяц – с 24 сентября до 24 октября.

Это необходимо для строительства сетей энергоснабжения, сообщает пресс-служба горадминистрации. Горожан просят  отнестись к временным неудобствам с пониманием.

На время перекрытия улицы необходимо заранее планировать свой маршрут передвижения. Объехать участок можно по улицам Хасановская и Амундсена.

Добавим, накануне в уральской столице было возобновлено автомобильное движение по улице Горького. Для водителей доступны две полосы в одну сторону – в направлении к улице Карла Маркса.

Вчера также был ограничен проезд по двум переулкам. Речь идёт о пер. Катайский (от ул. Ивана Грязного до пер. Шайтанского) и о пер. Шайтанский (от Краснокамской до пер. Дубровинский). Участки будут закрыты до 4 и 2 октября соответственно.

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На трёх улицах Екатеринбурга запретят парковку.

Областная газета Свердловской области

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