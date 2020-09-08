Стоимость проезда в наземном транспорте Екатеринбурга вырастет до 32 рублей

В Екатеринбурге подорожает проезд до 32 рублей. Фото: Александр Зайцев.

В 2021 году в Екатеринбурге планируется повысить стоимость проезда в наземном общественном транспорте. Новый тариф составит 32 рубля.

По данным, предоставленным "Областной газете" горадминистрацией, стоимость единоразового проезда в наземном транспорте вырастет на четыре рубля. Однако это будет компенсироваться возможностью бесплатной пересадки в течение 90 минут.

"Меры по повышению качества транспортного обслуживания в Екатеринбурге" Фото: документ

Кроме того, в предстоящем году в столице Урала планируется ввести единый проездной билет на все виды транспорта, в том числе метро. Его стоимость составит 1500 рублей.

Стоит отметить, что на сегодняшний день приобрести проездной на все виды транспорта нельзя. Из вариантов проездные билеты за 2380 рублей (трамвай + троллейбус + автобус), за 2200 (трамвай и троллейбус), а также за 1950 рублей (трамвай и автобус).

Льготный проезд на 30 дней подешевеет. Вместо 850 рублей он станет 500 рублей.

"Меры по повышению качества транспортного обслуживания в Екатеринбурге" Фото: документ

"Общественный транспорт – одна из наиболее востребованных услуг в городе", – заявил в ходе сегодняшнего брифинга замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. По его словам, чтобы движение транспорта было быстрым, надёжным и безопасным, городские власти намерены совершенствовать светофорный режим, устанавливать камеры фотовидеофиксации и датчики скорости, а также обустроить "выделенки".

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