Власти Екатеринбурга озвучили меры по улучшению транспортного обслуживания горожан. Фото: Павел Ворожцов.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский принял решение о реализации комплекса мер по повышению качества транспортного обслуживания в городе. Разбираем соответствующий документ.

Для понимания проблем общественного транспорта были проанализированы обращения граждан. Так, чаще всего горожане жалуются на несоблюдение расписания (45%). Кроме того, гражданам не нравятся плохое состояние и перегруз транспортных средств, а также работа водителей и кондукторов.

Проблемными маршрутами признаны автобусы №48, 53 и 64. А проблемными районами: Академический, Компрессорный, Химмаш, Мичуринский.

Чтобы движение общественного транспорта было быстрым, надёжным и безопасным, городские власти намерены совершенствовать светофорный режим, устанавливать камеры фотовидеофиксации и датчики скорости, внедрять платные парковки, а также обустраивать "выделенки".

Также в документе идёт речь о тарифах на проезд в общественном транспорте. "Областная газета" уже сообщала об увеличении стоимости проезда в наземном транспорте до 32 рублей. Ожидается, что это произойдёт в 2021 году.

Меры по повышению качества транспортного обслуживания в Екатеринбурге также включают в себя улучшение доступности удалённых районов (Академический, Компрессорный, Химмаш), развитие инфраструктуры, обновление подвижного состава.

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